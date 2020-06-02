«Лампасы уже давно не в моде»: селебрити-стилист раскритиковала Климову за устаревший наряд

Экс-возлюбленная Гелы Месхи прервала домашнюю изоляцию для того, чтобы побывать на съемках программы Ивана Урганта. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в Останкино актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» появилась в брюках-дудочках с лампасами. Знаменитость отдала предпочтение молодежному образу, дополнил вечерний аутфит белыми кроссовками.

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro селебрити-стилист Лина Дембикова раскритиковала Екатерину Климову, назвав ее наряд устаревшим. Так, ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ уточнила, что бывшая супруга Гелы Месхи прогадала с костюмом. Ведь лампасы уже давно вышли из моды. Совершенно лишним оказался и смокинговый жилет. При этом стилист заверила, что эти модные ошибки вполне можно поправить. Так, кроссовки стоит заменить на бежевые лодочки, а футболку с детским принтом на элегантную блузу.