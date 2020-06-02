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«Лампасы уже давно не в моде»: селебрити-стилист раскритиковала Климову за устаревший наряд

Ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ Лина Дембикова указала на модные ошибки в вечернем аутфите 42-летней актрисы.

«Лампасы уже давно не в моде»: селебрити-стилист раскритиковала Климову за устаревший наряд
Екатерина Климова (Фото: Instagram.com/klimovagram)

Экс-возлюбленная Гелы Месхи прервала домашнюю изоляцию для того, чтобы побывать на съемках программы Ивана Урганта. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в Останкино актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» появилась в брюках-дудочках с лампасами. Знаменитость отдала предпочтение молодежному образу, дополнил вечерний аутфит белыми кроссовками.

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro селебрити-стилист Лина Дембикова раскритиковала Екатерину Климову, назвав ее наряд устаревшим. Так, ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ уточнила, что бывшая супруга Гелы Месхи прогадала с костюмом. Ведь лампасы уже давно вышли из моды. Совершенно лишним оказался и смокинговый жилет. При этом стилист заверила, что эти модные ошибки вполне можно поправить. Так, кроссовки стоит заменить на бежевые лодочки, а футболку с детским принтом на элегантную блузу.

«На самом деле мне не совсем нравится выбранный нашей героиней лук. Этот образ совершенно неактуальный и я бы даже сказала довольно устаревший. В этом сезоне жилетки действительно пользуются популярностью, но не такого фасона. Сейчас в моде маскулинный крой. Екатерина также допустила оплошность с брюками. Лампасы уже давно не в моде. С точки зрения телевизионного решения наряд выглядит слишком разбитым по силуэту, что совсем не красит такую очаровательную девушку. Сам комплект перетягивает на себя внимание», — экспертно резюмировала селебрити-стилист.

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