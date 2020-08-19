«Все гармонично»: 58-летняя Андреева в куртке с «рваными» краями побывала на конной прогулке в Крыму

58-летняя Екатерина Андреева поделилась своими впечатлениями от долгожданного отпуска. По словам ведущей информационной программы «Время» на Первом канале, нигде она так активно не отдыхала как в Крыму. Еще четыре месяца и она, как говорит знаменитость, вполне могла бы поучаствовать в соревнованиях по выжиманию «всех туристических соков». Говоря о своих каникулах, жена бизнесмена Душана Перовича поделилась непреложной истиной — тот кто ищет, обязательно найдет приключения.

Оказавшись в Крыму, телеведущая не упустила возможность побывать на конной прогулке. Стоит отметить, что Екатерина вполне уверенно держалась в седле. Готовясь к экскурсии, Андреева облачилась в практичный джинсовый костюм, отдав предпочтение укороченной куртке с «рваными краями».

В интервью сайту Teleprogramma.pro дизайнер Сергей Никулин подметил, что телеведущая не прогадала с выбором летнего аутфита, сделав ставку на трендовый голубой деним. Особое внимание Екатерина уделила аксессуарам, которые стали своего рода ярким дополнением к луку. В целом образ теледивы получился молодежным и весьма практичным.

«На мой взгляд, образ должен быть ни сколько модным, сколько удобным и практичным. Потому повторюсь — человек опять же находится на отдыхе. Джинса она всегда пользовалась популярностью, в плане сочетаний таких ярких пятен как очки и сумка. Такие аксессуары достаточно броские, акцентные. Здесь все в тему. На фоне голубой джинсы такие дополнительные элементы безусловно играют ведущую роль. Все очень гармонично! Отдельно хотелось бы похвалить Андрееву за выбор молодежных кед», — экспертно резюмировал стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин получил диплом Московского художественно-промышленного института, поступив на факультет «дизайн костюма». Впоследствии молодой человек занялся созданием стильных образов и подбором актуальных луков для своих клиентов.