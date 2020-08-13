«Отдых 30+»: Полина Гагарина поделилась честным фото без макияжа и фильтров

Певица проводит отпуск на море с дочкой Мией и подругой Аленой Разживиной. Поклонники удивились тому, как артистка выглядит без прикрас.

Полина Гагарина после карантина сразу вернулась к работе. Хоть давать концерты артисты еще не могут из-за пандемии коронавируса, она принимала участие в различных съемках, а также успела хвастаться стильными летними образами. Девушка долгое время не комментировала слухи о разладе с мужем Дмитрием Исхаковым, но в итоге подтвердила, что они развелись. Теперь певица почти каждые выходные проводит с дочкой Мией и сыном Андреем от первого брака. А на днях она уехала в отпуск с наследниками.

Как только некоторые страны открыли границы для российских туристов, многие уехали из страны. Так, Лера Кудрявцева загорает в Турции, как и Лобода, а Ани Лорак и Филипп Киркоров коротают дни в Греции. На одном из курортов в Бодруме теперь нежится и Гагарина. Компанию ей составляет актриса Алена Разживина. Накануне певица показала, как веселиться с подругой, а теперь опубликовала честное селфи, на котором предстала без макияжа, фильтров и укладки.

В кадре Полина позировала в сарафане с цветочным принтом и черной «солохой» на голове. Она показала гладкую кожу без косметики. А на столе стояли тарелки с салатами.

«Встаем, едим, лежим, плывем, перекус, фото для отчета, плывем, лежим, полдник, плывем , едим, беседы о том, что болит, спим! P.S. Отдых 30+ с моей Аленой», — написала звезда.

Поклонники отметили, что 33-летняя певица выглядит очень молодо. Многие одарили ее комплиментами. «Стройная, изящная фигура», «Салатики — следим за фигурами, значит», «Полина!!! Вы такие крутые», «Вы невероятно красивая», «Вам тут словно 16 лет», «Прям девчушки», «Правильный отдых», «Брови-ниточки, неужели всегда подкрашиваете», — прокомментировали пост подписчики.