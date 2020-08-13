Вечерний променад: Полина Гагарина предстала в лавандовом платье миди на отдыхе в Бодруме

Полина Гагарина недавно подтвердила слухи, которые ходили с начала весны. Девушка рассталась со своим мужем Дмитрием Исхаковым. Супруги прожили вместе шесть лет, но даже ради общей дочки Мии решили не сохранять брак. Певица после карантина снималась в различных проектах. Девушка не демонстрировала ни расстройства, ни тревог. Напротив, она наряжалась и веселилась с друзьями.

А в августе Полина впервые за долгое время отправилась в отпуск. Певица улетела вместе с дочкой Мией в Бодрум. Также компанию ей составляет подруга с ребенком. В первый же день артистка блеснула фигурой в топе и мини-юбке. Она также не побоялась показать себя без макияжа и укладки. Большую часть дня девушка проводит на пляже. А вот вечерами Гагарина устраивает променад. На новых кадрах певица похвасталась летним образом.

33-летняя певица предстала в лавандовом платье миди с юбкой-солнце и глубоким декольте. Наряд с гороховым принтом она дополнила модной поясной сумкой гармонирующей со шлепками. Полина подчеркнула свою стройную фигуру. В последнее время она еще усерднее занимается спортом, стараясь поддерживать себя в форме. Поклонники восхитились луком молодой мамы. «Какая красотка», «Вам так идет», «Цвет роскошный», «Платье такое нежное», «Вы такая стройняшка», «Поля, наряд — огонь», «Вам идут такие сарафаны», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.