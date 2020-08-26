В стиле кэжуал шик: имиджмейкер похвалила Климову за выбор кипенно-белой рубашки и узких джинсов

Эксперт портала Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева подметила, что актриса отдала предпочтение весьма лаконичному аутфиту, но ее образ едва ли можно назвать праздничным.

Имиджмейкер Лариса Тимиряева в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro подметила, что актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» не допустила явных модных ошибок, выбрав повседневный образ для выпускного бала взрослой дочери. Однако аутфит 42-летней Екатерины Климовой едва ли можно назвать праздничным.

Если Елизавета Хорошилова, как и положено выпускнице, облачилась в пышное платье, сделала вечернюю прическу и макияж, то ее звездная мама, напротив, оделась так, чтобы все внимание было приковано к ее красавице дочери.

Экс-возлюбленная Гелы Месхи отдала предпочтение кипенно-белой рубашке стиля оверсайз и простым джинсам прямого кроя. Образ актрисы дополнили остроносые полусапожки на устойчивом каблучке. По словам стилиста, наряд Екатерины в стиле кэжуал шик перекликался в цветовом решении с эффектным бальным платье Лизы. Однако назвать аутфит Екатерины запоминающимся крайне сложно.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Климова привела дочку к визажистам и косметологам, позаботившись о том, чтобы к платью Елизаветы была подобрала правильная вечерняя укладка и макияж. Сама актриса подметила, что теперь для их с Ильей Хорошиловым наследницы началась новая взрослая жизнь.

«Бело-черную идею поддержала и мама выпускницы. Екатерина Климова предстала перед нами в лаконичном луке, состоящем из белой рубашки и простых черных джинсов. Весь аутфит был собрал в трендовом стиле кэжуал шик (когда одежда кэжуал сочетается с классической, гламурной одеждой или одеждой класса люкс, в данном случае с классической рубашкой. — Прим. ред.). Нос обуви Екатерины повторяет форму концов пояса-кушака на платье дочери и форму зоны декольте. Однако сам образ нашей героини говорит о том, что праздник есть, но, видимо, не такой, о каком они мечтали», — пояснила Тимиряева, дав понять, что актриса оделась отнюдь не празднично.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».