С вишенками вместо клипс: дочка Климовой от Месхи полакомилась ягодным урожаем

В одном из своих интервью 42-летняя актриса Екатерина Климова призналась, что ее младшая дочка растет очень темпераментным ребенком. Наследница артистки посещает секцию по плаванию и занимается танцами. Экс-возлюбленная Гелы Месхи уточнила, что она могла бы отдать малышку в гимнастику, так как кроха растет очень гибкой и техничной. Но для этого, как говорит Климова, ей придется отказаться от собственной карьеры. В противном случае она не сможет возить дочку на все соревнования.

По словам актрисы, идти на такие жертвы она пока не готова. Тем более, что Екатерина сама содержит семью. У нее четверо детей, старшая из них, 18-летняя Елизавета, окончила Ломоносовскую школу и готовится к поступлению в вуз. Сыновья от Игоря Петренко — тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней — также находятся на попечении звездной мамы.

Как говорит актриса, ее младшая дочка Белла во всем старается брать пример с Елизаветы. Малышка может часами играть в своей комнате, не обращая никакого внимания на взрослых. Несмотря на то что Екатерина живет отдельно от Гелы Месхи, он старается наведываться к бывшей супруге в гости, чтобы проведать дочку.

Актриса вместе с семьей обосновалась за городом в собственном коттедже. В storeis Instagram Климова поделилась свежим снимком, запечатлев Беллу крупным планом. Малышка полакомилась ягодным урожаем, использовав вишенки вместо аксессуаров. Так, словно это не ягоды, а клипсы. Екатерина с юмором отнеслась к такой находчивости крохи, поделившись этим снимком с верными почитателями.