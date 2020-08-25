Все внимание на дочь-выпускницу: Климова в сорочке оверсайз и узких джинсах пришла на школьную вечеринку

А вот наследница актрисы — 18-летняя Елизавета Хорошилова — облачилась в пышное платье из органзы, представ в образе кинодивы.

42-летняя Екатерина Климова отдала предпочтение сдержанному лаконичному аутфиту, готовясь к выпускному вечеру старшей дочери. На школьной вечеринке в актовом зале актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» появилась в простой белой сорочке стиля оверсайз и узких прямых джинсах. Образ знаменитости дополнили остроносые полусапожки на небольшом устойчивом каблучке. А вот 18-летняя Елизавета Хорошилова, напротив, с особой тщательностью готовилась к этому важному для нее мероприятию. Ведь все взгляды присутствующих были направлены на выпускников. Стоит отметить, что бывшая жена Гелы Месхи не стала оттенять наследницу. Именно по этой причине артистка выбрала брючный вариант, а не классическое платье.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Климова отвела дочку к стилистам и визажистам в салон красоты, которые подобрали для Лизы идеальный вариант прически в романтическом стиле и сделали вечерний макияж. Наследница актрисы осталась довольна приложенными усилиями мастеров. На школьном балу дочка ювелира Ильи Хорошилова предстала в градиентом платье-бюстье из органзы с объемным бантом на талии и остроносых туфлях-лодочках на шпильке. Выпускница отдала предпочтение образу кинодивы.

Елизавета Хорошилова окончила Ломоносовскую школу. Там же учатся и ее младшие братья: Матвей и Корней. Сыновей Екатерина Климова родила от бывшего мужа Игоря Петренко. У актрисы также есть дочка Белла, ей четыре годика. Отцом малышки стал Гела Месхи.