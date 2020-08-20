«Просто нет слов»: Агата Муцениеце в кремовом корсете засветила пышную грудь и тонкую талию

Агата Муцениеце не скрывает, что последние годы были для нее не очень приятными. Давно ходили слухи, что у нее разлад в семье с Павлом Прилучным. Еще до карантина она объявила, что рассталась с актером и ушла из его дома. Теперь девушка живет с детьми в своей столичной квартире. Однако она не унывает, а напротив — с головой ушла в работу. Поклонников же экс-жена Прилучного дразнит пикантными образами и фото в бикини.

Многие считают, что развод пошел Агате только на пользу. Фанаты отмечают, что теперь глаза девушки искрятся, а ее образы с каждым разом выглядят все женственнее. Недавно она делилась кадрами, на которых загорает в купальнике, пока дети играют в бассейне. А теперь она предстала в джинсах скинни и соблазнительном корсете-бюстье кремового цвета. На плечи актриса накинула джинсовую куртку.

Муцениеце сверкнула пышной грудью с пикантной родинкой. Наряд также подчеркнул ее тонкую талию. Девушка позировала на фоне стогов с сеном, распустив волосы.

«Просто.. хорошей пятницы любимые. Да, у меня в душе пятница», — написала она.

Поклонники были сражены луком актрисы. многие одарили комплиментами бывшую жену Прилучного. «Как то я писала, что развод красит женщину», «Агата, вы невероятно красивая. Просто нет слов!!! Шикарная», «Красивая, вы, Агата, наверное мечта многих мужчин!», «Так нельзя с нами», «Роскошная женщина», — прокомментировали пост подписчики.