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«Вау, какие ножки»: Муцениеце в джинсовых мини-шортах «блеснула» ногами без изъяна

Бывшая жена Павла Прилучного после пробежки не удержала и запечатлела свою фигуру.

«Вау, какие ножки»: Муцениеце в джинсовых мини-шортах «блеснула» ногами без изъяна
Агата Муцениеце. фото: .instagram.com/agataagata

Агата Муцениеце в начале лета стала свободной девушкой. Ее бракоразводный процесс с Павлом Прилучным завершился. Актер остался жить в доме, а его избранница теперь обитает в своей квартире в Москве с двумя детьми. Звезда сериала «Мажор» уже успел отдохнуть в Крыму с новой девушкой Мирославой Каропович. Хоть сами они не комментируют слухи о романтических отношениях, знакомые актера утверждают, что у Павла действительно новый роман.

Тем временем Агата предпочитает заниматься работой. Девушка давно мечтала сосредоточиться на карьере, чем теперь и занимается. Хотя выходные она посвящает наследникам. Сын Тимофей и дочка Мия любят свою мамы, но время от времени проводят время и с отцом. Недавно актриса вывезла детей загород. Там они смогли искупаться в бассейне и покататься на лодке. Поклонники отмечают, что Муцениеце после развода похорошела. Она регулярно устраивает утренние пробежки.

Так в субботу, 8 августа, актриса после очередной тренировки решила съездить в баню. Она запечатлела себя в джинсовых мини-шортах и черной футболке. На ее плече был объемный рюкзак. Наряд подчеркнул фигуру Агаты, а в особенности ее стройные ноги без изъяна. Ранее она также похвасталась фигурой в велосипедках и майке. 31-летняя звезда впечатлила поклонников своей красотой. Многие одарили ее комплиментами: «Крутая!», «Вау, какие ножки», «Очень красивая», «Хороша даже в шортах».

фото: instagram.com/agataagata/

Напомним, что Муцениеце ранее признавалась, что все-еще любит Прилучного. При этом она отмечала, что больше не хочет терпеть его приступы гнева. Девушке захотелось, чтобы актер повзрослел. Она не стала исключать, что спустя годы они вновь сойдутся.

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