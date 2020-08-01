«Моя отважная команда»: Федорова поделилась редкими кадрами с мужем и подросшими детьми

Знаменитая телеведущая и победительница конкурсов красоты показала, как провела время в Сочи с семьей.

Оксана Федорова 18 лет назад завоевала звание «Мисс Вселенная», но в итоге титула ее решили. Однако для поклонников она остается одной из самых красивых женщин в мире. Модель за минувшие годы успела выйти замуж за офицера ФСБ Андрея Бородина и родить двоих детей: сына Федора и дочку Елизавету. Но при этом в 42 года она по-прежнему может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

Своим детям Оксана посвящает максимум свободного времени. При этом она редко делится семейными кадрами. В этом году телеведущая провела летние дни в Сочи. Сначала она следила за тем, как ее дочка отдыхает в балетном лагере, а потом продолжила отдыхать уже со всеми членами семьи. Федорова посещала красивые места, гуляла по Красной Поляне и летала на воздушном шаре. Также она успела покататься на яхте.

Модель решила показать трогательные кадры. Она запечатлела мужа и детей на борту морского судна. Андрей учил наследников нырять. Восьмилетний Федор был облачен в голубые плавки для купания, а его сестра, которой семь лет, предстала в розовом купальнике.

«Из серии „папа может“ , „папа может почти все“. Моя отважная команда. Только папа может за один день научить детей нырять щучкой», — поделилась звезда. «Вау, молодцы! Ну все, научились нырять, Федя, Лиза!» — комментировала Оксана.

Поклонники восхитились дружной семьей. «Ну красавцы!», «Дети прыгнули лучше папы», «Красиво, но очень опасно!», «Как детишки быстро выросли! Вроде совсем недавно родились», «Прекрасная семья у Оксаны», — прокомментировали пост подписчики.