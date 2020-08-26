«ТЭФИ»: Екатерина Стриженова в алом платье в пол вручила награду Панкратову-Черному

Екатерина Стриженова даже во время карантина выходила на работу. Артистка уже много лет ведет ряд передач, включая «Доброе утро». В свои 52 года она может похвастаться моложавым видом. Ко всему прочему, женщина умеет стильно и элегантно одеваться. На днях она отдохнула за городом, наслаждаясь последними днями лета, а уже 24 августа стала гостьей на церемонии награждения всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-летопись Победы», которая прошла в московском театре Et Cetera.

Стриженова для такого случая выбрала платье макси. Наряд состоял из верха в виде рубашки и длинной юбки в пол. Образ она дополнила жакетом и круглой сумкой. Телеведущая предпочла стиль монохром, все подобрав в алом цвете. Волосы артистка распустила, а также сделала макияж с акцентом на глаза, так как была в защитной маске. Екатерине выпала честь вручать одну из наград. В соцсети она опубликовала фото с Александром Панкратовым-Черным.

«В борьбе за равенство полов на знаменитом Берлинском кинофестивале решили отказаться от традиционных призов за лучшую мужскую и женскую роли. В итоге победителю вручат один приз с формулировкой „лучшему исполнителю главной роли“. А у нас пока все по старинке… На Церемонии „ТЭФИ-летопись Победы“ мне доверили вручить приз Александру Панкратову-Черному в номинации „лучший актер телевизионного художественного фильма“ за работу в сериале „По законам военного времени“!!! Поздравляю от души!» — написала звезда.

Поздравили актера с радостным событием Гоша Куценко и Николай Носков. А поклонники восхитились образом Стриженовой. Она получила множество комплиментов. «Катенька, какая вы роскошная в красном», «Lady in red… Великолепно», «Маску в тон платью, было бы интереснее», «Девушка в красном!! Катя смотришься отлично», «Заслуженно, поздравляем», — прокомментировали пост подписчики.