Вечер вареных раков: Стриженова в льняном комбинезоне небесного цвета поужинала на природе

Екатерина Стриженова неустанно работает. Раньше она снималась в кино, а последние годы ведет передачу «Доброе утро» и другие проекты. Многие зрители восхищаются стилем 52-летней артистки. Она умело сочетает цвета и подчеркивает достоинства своей фигуры. На работе телеведущая чаще всего предстает в платьях миди или костюмах с длинными юбками. А вот в обычной жизни носит и спортивные костюмы, и худи.

После очередной трудовой недели Стриженова с близкими уехала за город. Она провела выходные на даче. Артистка запечатлела себя на фоне руки в льняном комбинезоне небесного цвета и меховых тапочках. Она сделала себе венок из травы. Необычный наряд оверсайз визуально сделал фигуру звезды еще более хрупкой. К слову, она принарядилась не только для прогулки, но и для ужина. Муж выловил раков, которых они сразу сварили.

«Лето! Еще один солнечный день», — написала Екатерина.

Поклонники восхитились красотой телеведущей. Многие отметили, что ее образ выглядит очень стильно и удобно. «Какая хорошенькая», «Шикарная женщина», «Екатерина, такая красивая женщина», «Какая нежность», «Нестареющая Катерина», «Лесная нимфа», «Какой потрясающий комбинезон», — прокомментировали пост подписчики. К слову, недавно также в костюмах из льна отметились Ани Лорак и Татьяна Брухунова. Наряд из дышащих тканей становятся все более популярными.