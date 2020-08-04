«Неимоверно модный в этом сезоне»: Стриженова в шелковой блузке и юбке-футляр пришла на работу

Екатерина Стриженова не первый год ведет передачи на Первом канале. Для утренних эфиров она часто облачается в яркие образы, а для передач, где обсуждают общественно-политические темы, и наряды телеведущая предпочитает более сдержанные. Поклонники не перестают восхищаться моложавым видом 52-летней женщины. Ко всему прочему, она успешно подчеркивает достоинства фигуры нарядами.

Так, на очередных съемках передачи «Время покажет» Екатерина предстала в очередном строгом, но стильном наряде. Телеведущая облачилась в черную юбку-футляр и шелковую блузку цвета хаки с принтом. Туфли-лодочки алого цвета дополнили лук. Стриженова аккуратно уложила волосы, поддержав элегантный образ.

Поклонники восхитились стройными ногами телеведущей. Многие отметили, что подобный стиль очень идет знаменитости. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Элегантная и в то же время строгая классика присутствует в данном образе. Потрясающего бордово-красного цвета лодочки — классика любого базового гардероба. Екатерина всегда демонстрирует максимально женственные образы именно в классическо-элегантном и в то же время в деловом стиле. Здесь мы видим юбку-футляр в модном прочтении на пуговицах. Обратите внимание на блузку из тончайшего шелка, но в интересном прочтении принта — это стиль милитари, неимоверно модный в этом сезоне! В шелке он встречается крайне редко. Минимализм в блузке продуман до мелочей: стоячий воротник, украшают принт акцентные красные пятна, которые гармонируют с обувью. Екатерина сделала укладку классическое каре, выпрямив волосы, а также сделала умеренный макияж. Абсолютный рабочий образ для теледивы», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.