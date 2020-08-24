«Для дам с коротким туловищем — самое то!»: Пугачева в балахоне «агрессивной» расцветки скрыла особенности фигуры

На одном из светских мероприятий 71-летняя Алла Пугачева предстала в компании с украинской исполнительницей Светланой Лободой. На публике примадонна отечественной эстрады появилась в фирменном балахоне красно-черного оттенка, уделив особое внимание деталям. Так, к своему летнему аутфиту жена шоумена Максима Галкина подобрала головной убор в виде объемного ободка с черным шифоновым бантом, а кисти рук певица прикрыла митенками. Зону декольте артистки украсил массивный кулон на длинной серебряной цепочке. А белокурые локоны Алла Борисовна оставила распущенными, уложив их крупными локонами.

Имиджмейкер Ольга Линцова, комментария аутфит певицы, подметила, что Пугачевой подошли бы более силуэтные приталенные платья. При этом эксперт в сфере стиля похвалила Примадонну за то, что она выбрала наряд длины макси, умело скрыв особенности фигуры.

«Ну, что тут можно сказать! Согласитесь, платья-балахоны стали своего рода фирменной фишкой Аллы Борисовны. Но в данной вариации образ получился не самым удачным. На мой взгляд, если говорить о стилистике и коррекционных техниках фигуры, стоит подметить, что такой закрытый балахонистый вариант не слишком гармоничен. Все-таки певице подошел бы приталенный, более силуэтный наряд. При этом хочется похвалить нашу героиню за то, что она прикрыла свои ножки. Это большой плюс. Да, певица оставила щиколотки на виду, но в целом претензий к ее фигуре у меня нет. Для дам с коротким туловищем длина макси — самое то! Мне нравится и вырез рукава. Но вот расцветка балахона красно-черная, достаточно драматичная и агрессивная. Впрочем, подобные оттенки в стиле Пугачевой», — отметила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.