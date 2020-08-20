«Все портят нелепые сапоги-чулки в обтяжку»: 71-летняя Пугачева «состарила» образ кожаными мини-шортами

71-летняя Алла Пугачева уже давно дружит с украинской исполнительницей Светланой Лободой. На одном из совместных снимков поп-дивы предстали в гримерной после концерта наставницы вокального проекта «Голос. Дети». Стоит отметить, что экс-солистка группы «ВИА Гра» не раз бывала в гостях у Примадонны в ее загородном особняке в подмосковной деревне Грязь.

На фото с Лободой жена шоумена Максима Галкина позировала в кожаных мини-шортах, удлиненном кардигане и сапогах-чулках. Комментируя лук Аллы Пугачевой, имидж-стилист Ольга Линцова указала на модные промахи, которые допустила певица, позволив себе показать коленки. Так, эксперт в сфере стиля подметила, что такой мрачной цветовой палитрой и грубыми шортами Примадонна «состарила» свой образ. Кроме того, имиджмейкер уточнила, что ноги артистки выглядели излишне худыми из-за неправильно подобранной обуви.

«Первое, что бросается в глаза, — это конечно же длина шорт и черный цвет. Оценив гардероб Аллы Борисовны, можно прийти к мнению, что этот оттенок стал фаворитом для нашей героини. Но все-таки он ее старит, добавляет возраста в любом случае. Такую мрачную палитру можно заменить на другие оттенки. Певице подошел бы коричневый или темно-синий тон. Эта гамма бы ее освежала. Кожаная фактура шорт в таком миксе с трикотажем абсолютно неуместна. Тут мы видим облегающий топ и кардиган, который вроде бы прикрывает ножки. Однако такая длина шорт диссонирует с ней, с ее возрастом, делая певицу старше. Все-таки не самый лучший внешний вид ног. Я рекомендовала бы Алле Борисовне подобрать другие чулки — выше колена. Тогда образ не казался бы таким грубым. Поясную сумку сейчас носят через плечо. А на поясе этот аксессуар выглядит уже не современно и не актуально. Все портят вот эти нелепые сапоги-чулки в обтяжку и короткие шорты, которые привлекают внимание к коленкам», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.