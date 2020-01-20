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Ранее врала и улыбалась: Бочкарева признала вину в хранении наркотиков

20 января актриса приехала в Преображенский суд на слушание дела о собственной провинности.

Ранее врала и улыбалась: Бочкарева признала вину в хранении наркотиков
Наталья Бочкарева. Фото: globallookpress

Наталья Бочкарева признала вину в хранении наркотиков. 20 января 39-летняя актриса приехала в Преображенский суд Москвы на слушание своего дела. Ранее правоохранительные органы предлагали исполнительному органу власти отказаться от уголовного преследования артистки и наказать ее штрафом.

В зал суда Бочкарева приехала в сопровождении четырех крепких телохранителей. Перед входом в здание актрису встретили многочисленные журналисты. На вопросы корреспондентов Наталья отвечать отказалась и поспешила проследовать от своего «Мерседеса» вглубь учреждения.

«Московский комсомолец» информирует, что на заседании Наталья озвучила – она перечислила в благотворительный фонд для детей с ограниченными возможностями некую сумму. Кроме того, знаменитость признала свою вину в хранении запрещенных препаратов.

Напомним, ранее актриса лишилась водительских прав на 1 год и 8 месяцев за отказ от медосвидетельствования.

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Ранее врала и улыбалась: Бочкарева признала вину в хранении наркотиков
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