Наталья Бочкарева тайно вышла замуж за своего помощника

Об этом событии журналистам сообщила ее подруга.

Одно из самых обсуждаемых светских событий прошедшей премьеры фильма «Джентльмены» — визит Натальи Бочкаревой со спутником. Актриса не скрывала отношений с ним и с удовольствием позировала фотографам. На безымянном пальце звезды, засветившейся в наркоскандале, поклонники обнаружили обручальное колечко. Как оказалось, оно там появилось неспроста.

Подруга Натальи подтвердила журналистам «Комсомольской правды», что артистка действительно вышла замуж. Ее супруга зовут Роман, как говорят знакомые пары, он работает помощником Бочкаревой в ее актерской школе.

Радостное событие, если верить подруге звезды, произошло уже год назад. Молодые не только расписались, но и обвенчались в церкви.

По слухам, пара вместе с 2018 года, они живут в московской квартире Натальи вместе с ее детьми от первого брака. Напомним, в отношениях с адвокатом Николаем Борисовым у актрисы появилось двое детей – Ваня и Маша, им 13 и 11 лет соответственно.

Отметим, что представители Бочкаревой отказались комментировать ее личную жизнь, поэтому информацию от приятельницы звезды, увы, назвать официально подтвержденной нельзя.