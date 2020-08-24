«Шикарно!»: Нетребко в укороченных брюках и блузке оверсайз прогулялась по альпийским лугам

Анна Нетребко не скрывает, что любит путешествовать. Во время карантина она переживала, что не скоро вернется на сцену. Но прогнозы артистки оказались неверными. Уже в июне она вновь стала гастролировать со своим мужем Юсифом Эйвазовым, а потом целый месяц ездила по Италии, где давала концерты. Лишь недавно оперная дива воссоединилась с особенным сыном Тьяго, который, как известно, страдает аутизмом.

На днях они добрались да Зальцбурга. Там Анна устроила своему сыну и друзьям прогулку не только по городу, но и по альпийским лугам. Для такого случая она облачилась в белую блузку оверсайз с открытой линией плеч и укороченные брюки с эффектным принтом в виде подсолнухов. Золотые шлепки и солнцезащитные очки с необычной оправой дополнили летний лук.

«Я почувствовала, что соскучилась по альпийским лугам», — призналась звезда.

Также они покатались на лодке по горному озеру Фушл с невероятно чистой водой. Оперная дива устроила фотосессию. «Шикарно!» — восхищались ей друзья за кадром. Не только поклонники, но и знаменитости восхитились красотой Нетребко. «Обожаю это место, особенно во время фестиваля в Зальцбурге», — отметила ведущая Екатерина Андреева. «Тьяго стал настоящий моряк! Капитан!», «Самая красивая мамочка Аннушка с сыном Тишей», «Как на маму похож! Боже мой, как я боюсь этих кресельных подъемников!», «Мамина улыбка!» — прокомментировали пост подписчики.