«Надо же было надеть этот абажур»: Нетребко отметилась в эффектном платье Dolce & Gabbana

Новый наряд оперной дивы вызвал бурю эмоций у поклонников. Певица объяснила, что уникальный образ создан в единственном экземпляре из соломы, травы и шелка.

Анна Нетребко обладает нестандартной фигурой, но это не мешает оперной диве стильно одеваться. Вкусом артистки восхищается даже историк моды Александр Васильев. Она не скрывает, что любит шоппинг. У певицы есть целая коллекция шляп и сумочек. Свой новые образы она демонстрирует во время путешествий. После отмены самоизоляции звезда отправилась на гастроли и целый месяц колесила по Италии.

Накануне Анна вышла в свет с мужем. Она впервые за долгое время пришла в театр не как артистка, а как зритель. Для такого случая певица облачилась в шифоновое платье макси. А на следующий день перед финальным концертом в Сицилии, она решила «выгулять» один из самых необычных своих образов. Оперная дива облачилась в платья с бахромой ультрамаринового цвета. На голове Нетребко была шляпа из такого материала. Небесного цвета шлепки дополнили лук Dolce & Gabbana.

В своем эффектном наряде она прогулялась по городу. Певица смотрелась колоритно на фоне старинных построек в Палермо. Она осмотрела замок и прокатилась в колеснице.

«Сицилийской красоты вам в ленту!» — написала звезда.

Поклонники стали осыпать артистку вопросами. Она поспешила рассказать о своем наряде.

«Это очень сложное произведение модного искусства, сделанное в ручную и, возможно в единственном экземпляре. Смесь плетений из соломки, травы, льна, шелка и бахромы. Использованы натуральные красители», — пояснила Анна.

«Вы законодательница моды! Наряды подобраны под каждый город! А как умеете выгуливать свои наряды!» — отметила одна из подписчиц.

«Надо же было надеть этот абажур куда-нибудь…», — с иронией ответила ей певица.

Фанаты осыпали звезду комплиментами. «Богиня, опять нас удивляет, своими образами», «Цвет яркий, стиль неожиданный!», «Вау! Какая женщина!», «Клеопатра Сицилии! Наша красавица. Пусть завидуют», «Бомбическое сочетание!» — прокомментировали они пост.