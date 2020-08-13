«Подчеркивает все достоинства»: Нетребко в мятном платье-бюстье со шлейфом поднялась на сцену

Анна Нетребко во время карантина находилась в своей квартире в Вене с семьей. Артистка не скрывала, что скучала по сцене. А вот поклонники за три месяца успели соскучиться по ее модным образам. Многие фанаты давно считают певицу иконой стиля. Однако уже в июне она вновь стала выступать, а после отпуска в Турции целый месяц провела на гастролях в Италии, где вместе с мужем Юсифом Эйвазовым объездила самые известные города.

Несколько дней назад Анна приехала в Палермо. Она много гуляла по улицам города и успела отметиться в нескольких летних нарядах. Самым ярким оказалось платья Dolce & Gabbana, сделанное из соломы, шелка и других натуральных материалов. Свою шляпку она даже иронично назвала абажуром. А вот для выступления Нетребко припасла очень женственное платье-бюстье со шлейфом. Наряд мятного цвета с цветочным принтом подчеркнул ее фигуру и загар. Для портала Teleprogramma.pro оценила образ оперной дивы имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Девушка-букет — только так я могу описать данный образ. Невероятно женственно, элегантно выглядит Анна. Цветочный принт присутствует у многих дизайнеров, но по большей части этот принт фигурирует у Dolce & Gabbana. На ней силуэтное платье-бюстье, которое подчеркивает все достоинства Анны и ниспадает роскошнейшим шлейфом. Мы видим, что наряд имеет слегка удлиненный силуэт сзади, который и создает роскошный шлейф. Анна демонстрирует яркие силуэты, но этот силуэт обладает в большей степени нежностью, притягательностью именно за счет мятного оттенка, присутствующего на ткани. Аристократизм и изысканность присутствуют в данном образе», — высказалась эксперт.

К слову, Нетребко призналась, что весь месяц ни в чем себе не отказывала. Она ела пасту, а также морепродукты. В отличие от многих коллег, за своей фигурой артистки не следит. «В общем в Италии весь месяц я опять ела пасту. Каждый день. Иногда я заменяла ее пиццей и морепродуктами», — поделилась звезда.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.