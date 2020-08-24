«Отмечаем юбилей»: 52-летняя Валерия в алом платье с глубоким декольте пришла на вечеринку

23 августа звезды шоу-бизнеса провели время на природе с Анатолием Кучереной, который отмечал юбилей. Гости принарядились по такому случаю, но больше всех комплиментов получила жена Иосифа Пригожина.

Только в августе, после отмены карантина, звезды снова стали собираться вместе. Недавно Алла Пугачева приняла у себя в гостях Валентина Юдашкина и его жену Марину, а также Иду Достман. А на минувших выходных сначала Наташа Королева отметила годовщину со дня свадьбы с Тарзаном, повеселившись с друзьями, а потом Анатолий Кучерена, известный адвокат, устроил вечеринку на природе, где собралось немало знаменитостей.

На празднике появились Валентин и Марина Юдашкины, Дмитрий Песков, Андрей Малахов, Ида Достман и другие звезды. Пришла на вечеринку и Валерия со своим мужем Иосифом Пригожиным. Для такого случая 52-летняя певица облачилась в летнее приталенное платье в пол. Наряд с алым принтом и глубоким декольте подчеркнул достоинства ее фигуры. Туфли-лодочки в тон, нюдовый макияж и выпрямленные волосы завершили лук.

Пригожин тоже оделся по-летнему в белые брюки и джинсовую рубашку. Влюбленные общались с гостями и веселились. Часть праздника прошла на свежем воздухе, но также было, где спрятаться от зноя, присев на пуфики. В этот вечер кульминацией стал трехъярусный торт. Фото с вечеринки вскоре появились в Сети. Много комплиментов получила Валерия, которая оказалась одной из самых ярких в тот день.

«Как же приятно встречаться с друзьями. В этом году общение с дорогими людьми стало еще более ценным и радостным. Сегодня повод для встречи прекрасный — мы отмечаем юбилей замечательного человека, знаменитого адвоката Анатолия Кучерены», — написала артистка.

Поклонники одарили ее комплиментами. «Шамаханская царица», — заявил Арман Давлетяров. «Ох, как же красиво», «Очень красивая женщина!», «Безумно красивая женщина, восхищаюсь всегда, любуюсь вашей безграничной красотой и опять же восхищаюсь вашим талантом», «Все совпало: и интерьер, и платье, и туфельки — очень красиво», — прокомментировали пост подписчики.