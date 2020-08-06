«Лето опять наступило»: Валерия в юбке плиссе и необычной футболке повторила образ Пугачевой

Валерия в 52 года может похвастаться стройной фигурой. Жена Иосифа Пригожина не скрывает, что ведет здоровый образ жизни. Она предпочитает регулярно заниматься спортом, чтобы поддерживать себя в форме. Этим летом артистка много отдыхала за городом. После карантина она с радостью проводила время на природе. Также артистка виделась со своими детьми от прошлых отношений и посещала светские мероприятия.

В середине июля Валерия хвасталась нарядом, в котором прогуливалась по лесу. Две недели она почти не делилась новостями, поэтому поклонники успели соскучиться по ее модным лукам. 6 августа, когда в Москве устоялась жаркая погода, певица отправилась на прогулку. Она решила похвастаться своим нарядом. Артистка сделала селфи в гардеробной. Жена Пригожина надела необычную белую футболку без рукавов, к которой были пришиты лямки от комбинезона шоколадного оттенка. Они сочетались по цвету с ее юбкой плиссе.

Валерия сделала легкую укладку, завив локоны, и неброский макияж с акцентом на губы. С ее руки свисала кожаная сумка-мешок.

«Неужели лето опять наступило и можно надеть что-то легкое!? Надолго ли оно к нам пожаловало, интересно?» — написала она.

Поклонники восхитились ее летним образом. Многие отметили, что в наряде певица выглядит еще стройнее. «Красивая женщина», «Модница», «Красавица, как всегда, номер один», «Ты сама прекрасна! Солнечная, как лето», «Очень стильно», — прокомментировали пост подписчики. А некоторые фанаты отметили, что ее образ похож на тот, в котором Алла Пугачева предстала почти год назад. Примадонна тоже была в белой футболке с принтом в виде ремешков от комбинезона, которые сочетались с ее ассиметричной юбкой.