61-летняя Марина Юдашкина в приталенном платье миди приняла дома Владимира Машкова

Валентин Юдашкин и его жена Марина славятся гостеприимством. В своем роскошном особняке они переждали карантин. Паре не было скучно, так как рядом с ними была дочка Галина и внуки: Аркадий и Анатолий. Но еще в мае наследница кутюрье вместе со своими детьми уехала в Гонконг, где живет с мужем. А когда самоизоляция завершилась, пара стала выходить в свет. Недавно они побывали в замке Аллы Пугачевой, а теперь открыли двери своего дома.

Марина устроила ужин, сама сервировав стол и приготовив изысканные блюда. Для такого случая жена модельера облачилась в приталенное платье миди в горох. Белые балетки дополнили образ. Наряд подчеркнул стройные ноги 61-летней женщины. Сам Юдашкин облачился в брюки песочного цвета, футболку и черный джемпер. За столом с ними поужинали известные личности, включая Владимира Машкова, который редко выходит в свет.

«У нас в гостях друзья Владимир Машков актер, режиссер, Александр Рукавишников скульптор, народный художник России, Анита Гиговская президент Condé Nast Россия, Вадим Ясногорский, Рукавишникова Инна», — поделилась возлюбленная маэстро.

Поклонники восхитились не только безупречной сервировкой стола, но также убранством комнат и образом жены Юдашкина. «Отличная компания», «Красивые люди», «Вы очень хорошие люди!», «Какой великолепный, изысканный стол», «Дворцовый этикет», «Красота, хозяюшка, гостеприимная, красивая умничка просто!!! Живите долго и счастливо!», «Марина, как вы все успеваете? Стол, так изысканно сервированный», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что «Табакерка приготовилась» к новому театральному сезону. Режиссером новой постановки об Агате Кристи стал Машков, а костюмы для актеров создал сам Юдашкин. Кутюрье придумал наряды специально для этой постановке и накануне приехал на финальную репетицию, чтобы проверить вид костюмов.