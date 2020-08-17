«Всегда вкусно! Уютно!»: Марина Юдашкина в розовых джинсах скинни пришла в гости к Пугачевой

Алла Пугачева каждое лето радует поклонников своими редкими выхода в свет. Певица устраивает встречи с друзьями и сама появляется то в магазине у любимых дизайнеров, то салонах красоты. Недавно она прогулялась с детьми Лизой и Гарри по полям в деревне Грязь. Примадонна, как всегда, выглядела стильно в джинсовых шортах и джемпере оверсайз. А вечер воскресенья, 16 августа, в замке звездной семьи побывали гости.

Навестить артистку пришли Валентин Юдашкин и его жена Марина Юдашкина, а также Ида Достман. Снимками с посиделок друзья поделились в соцсети. Для такого случая жена модельера облачилась в джинсы скинни нежно-розового цвета и футболку в тон. Даже кроссовки 61-летняя жена Юдашкина нашла в тон наряду. Монохромный образ она разбавила синей туникой. А сам Юдашкин предстал в белоснежном луке с дутой курткой молочного оттенка.

Ида оделась по-летнему в белые капри и джинсовый жакет. Примечательно, что они позировал на территории замка с Галкиным, а вот Алла Борисовна от съемки отказалась.

«Вчера были в гостях у Аллы и Максима, в теплой атмосфере с друзьями, всегда вкусно! Уютно! Гостеприимно! Любим вас!» — заявили Юдашкины. «Замечательный вечер в кругу друзей», — присоединилась Достман.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Марина и Ида. «Марина, какая Вы стройняшка!!!! Молодец!», «Девчонки, фигурки супер», «Спасибо за воспитание стиля», «А где же хозяйка гостеприимного дома-без ее присутствия на фото картина не полная», «Ну почему Аллуси нет на фото, скучаем по ней», «Неотразимы», — прокомментировали пост подписчики.