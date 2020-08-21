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Мамина кокетка: шестилетняя Лиза Галкина в блузе с бахромой и джинсах с лампасами погуляла в саду

Дочка Аллы Борисовны отправилась посмотреть, как ее именитая мама срезает сухие веточки плодовых кустарников.

Мамина кокетка: шестилетняя Лиза Галкина в блузе с бахромой и джинсах с лампасами погуляла в саду
Алла Пугачева с Юлией Проскуряковой и дочерьми Кристиной Орбакайте и Лизой Галкиной (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

Шестилетняя Лиза Галкина не оставила без внимания то, что ее именитая мама выступила в качестве садовника. Примадонна «вооружившись» секатором, отправилась срезать сухие веточки кустарников. В качестве помощника Алла Борисовна взяла с собой сына Гарри.

Малыш со всей ответственностью отнесся к этому мероприятию. А вот его сестренка участвовать в импровизированном субботнике не захотела. Дочка шоумена Максима Галкина отправилась на прогулку по саду, продемонстрировав один из своих домашних нарядов в повседневном стиле Casual.

Лиза примерила блузу с бахромой и джинсы с лампасами. Летний аутфит малышка дополнила оранжевая бейсболка. Длинные белокурые локоны девочки заплели в две косы.

Дети певицы Алла Пугачевой
Лиза Галкина в блузе с бахромой и джинсах с лампасами вышла на прогулку в сад (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

Алла Пугачева поработала в саду вместе с шестилетним Гарри. Сын певицы, впрочем как и его сестренка, растет очень любознательным. В новом учебном году двойняшки должны пойти в первый класс. К этому времени они уже научились читать, считать и писать. Кроме того, с гувернером малыши учат французский язык.

Дети певицы Алла Пугачевой
Дочка Пугачевой отправилась посмотреть, как ее звездная мама срезает веточки плодовых кустарников вместе со своим маленьким помощником сыном Гарри (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

Примадонна не подпускает детей к компьютеру. У Гарри и Лизы нет и смартфонов. По словам певицы, в таком возрасте всю информацию двойняшки должны черпать из семьи.

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