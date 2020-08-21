Одно полотенце на двоих: Лиза Галкина позировала в розовой косынке, а Гарри — в салатовой бейсболке

В одном из интервью Максим Галкин рассказал о том, что их с Аллой дети всюду ходят вместе — они совершенно неразлучны. Так, шоумен припомнил одну из историй, когда они повезли Лизу к врачу, а Гарри остался дома. Сын Примадонны был уверен, что он поедет вместе с сестренкой и даже пошел готовить свой маленький рюкзак в дорогу. Но не успел, машина с Лизой уже отъехала от дома. Муж 71-летней Аллы Пугачевой подметил, что тогда Гарри очень расстроился. Ведь на тот момент они с сестренкой еще не расставались так надолго. А для самого Галкина эта ситуация стала неожиданной. Он и не предполагал, какая крепкая связь между их Аллой двойняшками.

Даже на пляже малыши загорают на одном полотенце. В кадре Лиза предстала в розовой косынке, принтованной футболке и розовых шортиках, а ее братик Гарри отметился в салатовой бейсболке. Как говорит Пугачева, она не перестает удивляться тому, какими умными и вдумчивыми растут ее дети. Они еще не ходят в школу, но при этом умеют читать, считать, писать и вместе с гувернером учат французский язык.