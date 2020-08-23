«Женственность и нежность»: Пугачева, Пегова, Куркова и другие звезды выбрали платья-рубашки оверсайз

Модный эксперт Лариса Тимиряева специально для портала Teleprogramma.pro рассказала о самых трендовых платьях этого лета на примере всеми узнаваемых знаменитостей.

Каждое лето девушкам хочется особенно преобразится. В теплую погоду можно показать свою фигуру в особенно выгодном ракурсе. И выбор одежды при этом имеет ключевое значение. И да, никому не хочется носить неудобное. Поэтому когда сочетается выгодность подачи себя, да еще и в сочетании с комфортом, то это особое удовольствие. Неудивительно, что платья свободного кроя вошли в моду. Если хочется выглядеть более хрупко, их дополняют крупными аксессуарами, а если использовать пояс, то создается акцент на талии, и фигура смотрится крайне привлекательно.

Более того, в таком наряде движения не скованы и возникает искомое ощущение комфорта. О самых трендовых платьях этого сезона, которые звезды носят на отдыхе, поведала стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Платье — это тот предмет гардероба, который утверждает в женщине женщину. По своему предназначению все платья можно разделить на повседневные, деловые, для отдыха и праздника. Рассмотрим несколько примеров платьев для отдыха, которые помогают женщине максимально удобно сохранять женственность, нежность и очарование», — высказалась эксперт.

Звездные модницы

«Сейчас на пике моды — натуральность и естественность. Посмотрите как гармонично с природой выглядит на отдыхе Юлия Барановская в легком, невесомом, полупрозрачном платье свободного фасона, не сковывающего движения, лаконичного кроя, с нежным, мелким «растительным» принтом. Платье с нотками рустикального стиля (акцент на грубой природной красоте), напоминает рубашку, которую шили в древней Руси славяне из легких изысканных тканей. Натуральность поддержана распущенными волосами в их естественном состоянии и отсутствием макияжа. Легкость жатой ткани, мелкий нежный принт и белый цвет — подчеркнули хрупкость и женственность Юлии. В сочетании с удобными кроссовками весь образ выглядит современно в стиле „Спорт — шик“», — отметила Лариса.

Еще одной модницей является Ирина Пегова. 42-летняя актриса обладает нестандартной фигурой, но умело визуально корректирует формы с помощью одежды.

«Платья в стиле Бохо из натуральных тканей свободного кроя и утрированных объемов, с объемными рукавами и воланами этим летом держат пальму первенства. Но, подбирая себе подобное платье, нужно учитывать особенности и параметры своей фигуры. Пример — Ирина Пегова. Удобное платье в стиле Бохо красивого синего оттенка с модными рукавами-фонариками усилили верхнюю часть тела, а Ирина — обладательница верхнего типа фигуры и ей нужно, наоборот, облегчать верх. Горловина на платье сделала шею еще короче. У нее роскошная зона декольте и предпочтение лучше отдавать V-образным вырезам, которые визуально удлиняют шею. Вообще объемные платья требуют роста, иначе фигура в них выглядит более приземисто», — пояснила Тимиряева.

Оксана Федорова является признанной красавицей. Она следит за трендами и предпочитает всегда выглядеть женственно. Певица на отдыхе тоже не обошлась без платья летящего кроя.

«В свете модной тенденции совмещения несовместимого, в моду ворвался молодой стиль „Бохо-шик“. Этот стиль по форме, натуральности и свободе напоминает Бохо, но отличается легкостью и изысканностью тканей и утонченностью в исполнении, поэтому они и ассоциируются больше с праздничным отдыхом, нежели с отдыхом на природе. Пример тому — образ Оксаны Федоровой. Сошлось все — платье, фигура, рост и ситуация», — высказалась эксперт.

Алла Пугачева в 71 год радует поклонников моложавым видом. Более того, артистка умело подбирает наряды, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. Певица уже не раз изумляла всех, одной из первых поддерживая модные тенденции.

«Одним из самых универсальных платьев для отдыха является платье-рубашка. Оно подходит под любой тип фигуры, любой рост и не имеет возрастных ограничений. У него еще одно важное преимущество — визуально выравнивает плечевой пояс, что расправляет плечи и добавляет стройности. Еще один важный плюс такого платья в том, что мужской стиль в женской одежде на контрасте подчеркивает женственность. Посмотрите как молодо, современно в таком платье выглядит Алла Борисовна. Она подчеркнула талию ремнем, который по цвету и фактуре един с кроссовками, что добавило всему образу женственности. А весь образ скомплектован в стиле „Спорт-шик“. Идеально для времяпровождения с детками», — отметила Лариса.

Актриса Равшана Куркова недавно отметила 40-летие. Девушка обладает уникальной красотой. Она не любит косметику, а ее наряды всегда лаконичные и женственные. Фанаты восхищаются ее стилем.

«В весенне-летнем сезоне 2020 года в моде — акцент на талии, поэтому, в основном, кому позволяет фигура платья-рубашки носят именно с ремнем или поясом. Равшана обыграла такое платье поясом, получилось более нежно, мягко и женственно и гармонирует с мягкими кроссовками. А мелкая клетка „Виши“ добавила французского флера», — пояснила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.