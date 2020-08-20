«Не выходит из моды»: Пугачева в рваных джинсах и плаще-пыльнике запечатлелась с внуками

Алла Пугачева редко появляется на публике, но всегда привлекает к себе внимание. Даже в 71 год ей удается выглядеть стильно. Несколько лет назад артистка сильно похудела. Вскоре она сменила стилиста. теперь ходят слухи, что Примадонна сама составляет свои образы. Тем более, что она дружит с Валентином Юдашкиным и Игорем Гуляевым, которые всегда рады подарить ей свои наряды. В начале лета Алла Борисовна дефилировала у замка в джинсах. Поклонники вспомнили, что это один из любимых предметов ее гардероба.

В одном из фан-аккаунтов появилось фото, сделанное несколько лет назад. В кадре Пугачева предстала со своими внуками. Дочка Кристины Орбакайте Клавидия Земцова позировала в платье с пышной юбкой из органзы. Ее брат Дени Байсаров был облачен в камуфляжную куртку. Певица сочеталась с ними по цветовой гамме. Она предстала в рваных джинсах с подворотами, черной блузке и плаще-пыльнике, которые теперь называют тренчкоты. Очки серого цвета с круглой оправой дополняли образ.

Поклонники восхитились звездной семьей. Одним отметили, что Дени перерос бабушку, другие заметили, что руки у артистки уже не такие идеальные, как раньше. «Внуки очень красивые», «Молодая бабушка. Отлично в месте смотритесь», «У Аллы счастливая улыбка — все супер», «Хороша бабушка», «А что с руками? Постарела», — прокомментировали образ подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценил образ звезды дизайнер Сергей Никулин.

«Это повседневный образ. Думаю, в данной ситуации человек больше думает о практике и удобстве, нежели трендах. Если касаться тенденций, то на героине мы видим тренчкоты или пыльники, как раньше их называли, это классическая вещь, как костюм — никогда не выходит из моды. Джинсы в таком стиле тоже классика. У нее также красивая укладка. К Алле Борисовне никогда нет претензий. Я благодарен за все ее заслуги, за ее творчество», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».