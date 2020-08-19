Акцент на щиколотках: Ирина Пегова в салатовой юбке с гороховым принтом отметилась на съемке

Ирина Пегова любит русские просторы. Она сама выросла в городе Выкса, где у нее до сих пор живет бабушка. Во время карантина именно актриса приехала на родину, чтобы там переждать пандемию. Девушка много гуляла по лесу, устраивала посиделки у костра и ела свежую рыбу. А после отмены самоизоляции она едва находит свободную минуту. Недавно артистка делилась кадрами со съемок с Сергеем Буруновым и Монеточкой.

Теперь Пегова делится кадрами со съемок, которые проходят у берегов Волги. Пока она не рассекретила название проекта, но призналась, что наслаждается работой.

«Ну, обожаю кинопроцесс… да еще и а таких красивых локациях», — отметила девушка.

А на новом фото актриса позировала на лужайке у реки. Ее отражение было в зеркале, которое стояло на деревянной скамейке. Ирина предстала в футболке слим в цветочек и салатовой юбке с гороховым принтом, которая позволила показать тонкие щиколотки.

«Как можно уйти в себя, со съемочной командой в 92 человека?» — задала риторический вопрос звезда.

Поклонники отметили, что такой профессионал, как она, могут уйти в себя в любом месте и окружении. Многие одарили комплиментами актрису. По мнению фанатов, Пеговой очень идут простые и женственные образы. В таком стиле она привыкла одеваться и в обычной жизни.

«Глаз отдыхает, глядя на фото….», «Такая прелесть — кровь с молоком», «Вот это фото, просто класс. Ирина, вы прекрасны», «Это какой-то невероятный шедевр. Напоминает кадр из «Тихого Дона», «Вы такая обаятельная», — прокомментировали пост подписчики.