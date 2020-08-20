Элегантная мама: Анастасия Шубская в шифоновом платье миди позировала с сыном Овечкина

Анастасия Шубская уже четыре года живет в браке с Александром Овечкиным. Они сначала расписались в ЗАГСе, а спустя год устроили пышную свадьбу. Супруги живут в США, где базируется команда хоккеиста. У них подрастает сын Сережа, а в мае этого года, в разгар карантина, девушка подарила спортсмену второго наследника — сына Илью. А недавно звездная семья прилетела в Москву. Дочка актрисы Веры Глаголевой соскучилась по родным. Из-за разгара хоккейного сезона муж не смог приехать с ней.

18 августа Шубская устроила вечеринку по случаю дня рождения старшего сына. Для мальчика были установлены батуты, игровые автоматы и даже ворота, чтобы он мог забивать клюшкой шайбы. Праздник был оформлен в хоккейном стиле. Гостями вечера стали друзья и близкие, включая сестер Анастасии — Анны и Марии Нахапетовых, которые пришли с детьми. Кульминацией вечера стал большой торт, а потом начались танцы.

Жена Овечкина предстала в шифоновом платье миди коньячного цвета с акцентом на талии. Она сделала неброский макияж с акцентом на глаза. Сумка-сундук в тон наряду дополняла образ. Девушка сделал памятное фото с двухлетним сыном.

«Вы только посмотрите на этого чудного хоккеиста из воздушных шариков! Сережа был в восторге! Конечно же, без него домой не уезжал», — написала Шубская.

Поклонники восхитились молодой мамой. Многие отметили, что она похожа на свою маму. «Прекрасная семья», «Вы очень красивая», «Всегда такая утонченная», «Платье роскошное», «Сынок и мамочка просто огонь», «Зайки такие», «Прекрасный праздник детства», «Юный принц и его элегантная мама», — прокомментировали пост подписчики.