«Все с папой для тебя сделаем!»: Шубская трогательно поздравила сына с днем рождения

Старший наследник хоккеиста и модели отмечает второй день рождения.

«На этой фотографии тебе всего 3 дня, а ты уже смотришь на меня таким понимающим, глубоким взглядом!» — нежно обратилась Анастасия Шубская к своему старшему сыну от Александра Овечкина в Instagram.

18 августа их первенец Сережа отмечает свой второй день рождения. Кроха растет настоящим спортсменом-хоккеистом – среди любимых игрушек малыша клюшка и шайбы. Мама с папой часто делятся с подписчиками видео с «тренировок» мальчика, на которых он с удовольствием отрабатывает удары по воротам.

В праздничной подборке фотографий – не только первые кадры после рождения Сережи. Юный Овечкин позирует с родными – дедушками и бабушками, друзьями и родными в самом разном возрасте. И конечно, в объятиях мамы с папой.

«Я хочу пожелать тебе, самое главное здоровья, а все остальное мы с папой для тебя сделаем!» — трогательно написала Шубская.

Маленького Сережу уже поздравили многие друзья семьи Овечкиных – родные, звезды спорта и шоу-бизнеса.

К слову, у хоккеиста и модели в конце мая произошло пополнение. В Америке, где проживает семья, на свет появился второй сын пары, которого назвали Ильей.