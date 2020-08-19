«Красота!»: Анна Нетребко похвасталась необычным клатчем собственного дизайна

Анна Нетребко даже во время карантина не сидела без дела. Три месяца она почти не покидала квартиру в Вене. Тогда оперная дива навела порядок в своей гардеробной и даже украсила террасу, где высади растения и расписала в ручную стену. Тогда артистка похвасталась эскизами сумок, которые захотела выпустить. Певица обладает утонченным чувством стиля. Многие поклонники считают ее иконой и следят за образами знаменитости.

Последний месяц Анна провела на гастролях в Италии. Каждый день она предстала в новых нарядах от мини-шорт до шифоновых платьев. Потом оперная дива забрала сына Тьяго, который гостил у ее сестры и добралась до дома. Артистка ждал сюрприз, так как ей прислали первый эксклюзивный экземпляр клатча из лимитированной коллекции, сделанного по ее дизайну.

«Ура! Деревянный клатч с моим дизайном готов!» — похвасталась она.

Поклонники поинтересовались, почему сумка сделана именно из дерева. «Я не выбирала. У них существует форма и материал. Я только сделала дизайн», — пояснила звезда.

Восхитилась ее творением Хибла Герзмава. «Красота!» — заявила она.

Поклонники остались солидарны с мнением артистки. «Как же красиво получилось», «Супер! Просто невероятной красоты получился клатч», «Восторг. Очень талантливо и изысканно. Красивое сочетание красок и нежность», — прокомментировали пост подписчики.