«Достойный выбор»: стилист назвал актуальным струящийся сарафан Нетребко с шифоновой юбкой

Руслан Громов для портала Teleprogramma.pro оценил летний образ оперной дивы. Он отметил, что пара штрихов сделали бы лук более модным.

Анна Нетребко в свои 48 лет может похвастаться моложавым видом. Артистка не скрывает, что не следит за фигурой и не занимается спортом. Во время гастролей по Италии целый месяц она баловала себя пастой. При этом певица порой целый день проводила на ногах, поэтому позже с радостью сообщила, что не поправилась. Также звезда каждый день представала в новых образах: от вечерних платьев до мини-шорт и сарафанов.

На днях Анна встретилась со своей сестрой Натальей, которая присматривала за ее сыном Тьяго. Звездная семья приехала в столицу Словении, где решили погулять и насладиться видами. На этот раз оперная дива облачилась в белоснежный сарафан с узорами и шифоновой юбкой. Мюли и необычная сумка с бахромой до пола дополнили ее лук. А вот сестра Нетребко предпочла костюм в пижамном стиле.

Поклонники восхитились красотой артистки и ее родственницы. «Какая женственность», «Ну красотки», «В белом платье — богиня», «Воздушная, белоснежная, легкая, изящная, милая!», «Как только удалось подобрать платье в тон всего фото?» — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценил летний образ звезды стилист Руслан Громов.

«Достойный выбор. Платье подобного плана вполне актуальны в этом сезоне и, я предполагаю, что в следующим сезоне будут не менее популярны. Платье выглядит свежо, романтично и как-то глаз радуется. Но не плохо было бы к этому образу добавить соломенную шляпу и винтажную кожаную сумку», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.