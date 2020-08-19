Беременная Подольская в шортах-бермудах и блузке с поясом визуально удлинила ноги

Имидж-стилист Ольга Трофимова отметила, что певица смогла составить стильный образ, который подойдет не только рыжим, но и блондинкам.

Наталья Подольская недавно подтвердила слухи, которые ходили почти месяц. Певица в скором времени станет мамой во второй раз. Девушка уже воспитывает со своим мужем Владимиром Пресняковым сына Артемия. Теперь поклонники надеются, что у пары родился дочка. Этим летом артистка решила не оставлять себя без моря и уехала с сестрой Юлианой в Турцию. Там она демонстрирует округлившийся живот в разных летних нарядах.

В основном Подольская носит платья свободного кроя. Также с собой она взяла мини-юбки и топы. А для очередной прогулки певица облачилась в шорты-бермуды нежно-зеленого оттенка и блузке свободного кроя в пижамном стиле с тонким поясом. Образ в неброской расцветке скрыл округлившийся живот артистки, но при этом подчеркнул ее стройные ноги. Поклонники отметили, что беременность к лицу Наталье.

«Наташа, прям ну солнечная», «Очень хорошенькая», «Как беременность украшает вас, наполняет счастьем», «Наталья, отлично выглядите», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Мы видим цвет хаки, который используется многими звездами и не только ими в этом сезоне. Такой высветленный, нежнейший оттенок — подходит всем рыжеволосым девушкам и блондинкам. Также Наталья выбрала в качестве акцентной составляющей в образе яркую в национальных принтах блузку в пижамном стиле, но так как она ее повязала и завысила свою линию талии, удлинив образ и удлинив свои стройные ножки, то лук смотрится свежо, с изюминкой. Подольская свежа, красива и жизнерадостна. Видно, что у нее состояние души на подъеме, поэтому все что сейчас она не наденет, будет выглядеть органично. Тут подходят слова Ив Сен-Лорана, что главное в образе не платье, а женщина, которая его демонстрирует», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.