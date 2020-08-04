«Всем удачных ракурсов»: Наталья Подольская отреагировала на слухи о своей второй беременности

Звезда посмеялась над информацией, которая витает вокруг ее имени в последнее время.

Певица Наталья Подольская в Instagram отреагировал на слухи о своем интересном положении. В последнее время в СМИ было много информации о том, что звезда беременна и скоро подарит мужу, музыканту Владимиру Преснякову – младшему, еще одного наследника.

На кадрах видеозаписи можно увидеть, как Наталья Подольская снимает себя на телефон. При этом сначала она запечатлена достаточно «массивной», но после смещения телефона в сторону можно увидеть всю ту же стройную и совсем не располневшую в связи с интересным положением исполнительницу.

«Видео о том, как все в жизни зависит от ракурса. Всем всего хорошего и удачных ракурсов. Кстати, прекрасная тема для челленджа». Наталья Подольская

Напомним, что Подольская пять лет назад родила сына Артемия от Преснякова. Не так давно «люди из окружения певицы» рассказывали, что она скоро снова станет мамой. Сама звезда, как и ее супруг, пока хранят на этот счет молчание.