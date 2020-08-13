38-летняя Наталья Подольская в платье свободного кроя не смогла скрыть округлившийся живот

Наталья Подольская уже 10 лет состоит в браке с Владимиром Пресняковым. У пары подрастает пятилетний сын Артемий. От прошлых отношений у певца есть взрослый сын Никита. Так как влюбленные обожают детей и со своим наследником проводят каждую свободную минуту, поклонники постоянно советовали им завести еще и дочку, но супруги отмалчивались. А недавно появились слухи, что 38-летняя артистка беременна. В одном из Телеграм-каналов сообщили, что девушку видели в аптеке с округлившимся животом.

Подольская сначала посмеялась над сплетнями. Она заверила, что все дело в неудачных ракурсах. А накануне певица опубликовала фото с семейного праздника. Она побывала на вечеринке своей сестры-двойняшки Юлианы, которая отмечала день рождения дочки. Жена Преснякова предстала в белом платье свободного кроя и кожаном пиджаке оверсайз, который прикрывал ее фигуру. Но на одном из кадров наряд не смог скрыть изменения в ее фигуре. Поклонники разглядели у девушки округлившийся живот и стали поздравлять с беременностью.

«Ну точно Наташа беременная. Все мы тут разглядели», «Наташа! Очень рада за вас , что вы опять станете мамой! Будьте счастливы и здоровы», «Наталья, вы так этого хотели!!!! Поздравляю! Искренне! От души!», «Животик видно, теперь младший Пресняков будет еще младше», «Желаю вам тоже девочку. Мне кажется ваш муж будет рад», «Интересно, сколько человек увеличили 2-ю фотку, чтобы разглядеть животик», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что пока Наталь и Владимир не подтвердили домыслы поклонников. При этом певица в последнее время носит лишь наряды свободного кроя, в которых легко прятать фигуру.