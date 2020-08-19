Летние мотивы: Навка в брюках-клеш и жакете с «мужского плеча» предстала у бассейна

Модный аутфит олимпийской чемпионки в танцах на льду дополнили имиджевые очки и остроносые лодочки на шпильке.

Еще имиджмейкер Лариса Тимиряева в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro говорила о том, что стиль total white look окажется на пике популярности в летнем сезоне нынешнего года. Ко всему прочему, стилист подметила, что свою актуальность не потеряют и жакеты с «мужского плеча». Это же мнение поддержала и соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале. Так, Эвелина Хромченко уточнила, что пиджаки оверсайз станут отличным дополнением женского гардероба. Такие жакеты подойдут как для дневного мероприятия, так и для вечеринок. Говоря об аксессуарах, Тимиряева подчеркнула, что любой образ должен быть дополнен имиджевыми очками. А туфли-лодочки и вовсе можно считать беспроигрышным вариантом.

У бассейна 45-летняя Татьяна Навка предстала в белоснежном костюме, поддержав тренд на монохромные оттенки. Единственным ярким пятном в этом аутфите стали черные очки в модной пластиковой оправе. Фигуристка оделась в соответствии с трендами, отдав предпочтение жакету с «мужского плеча», классическим брюкам-клеш и остроносым лодочкам на шпильке.

Историк моды Александр Васильев также комментировал стиль олимпийской чемпионки в танцах на льду. Так, ведущей программы «Модный приговор» уточнил, что Татьяна Навка могла бы себе позволить наряды длиной мини. Но возлюбленная Дмитрия Пескова избегает подобных фасонов, отдавая предпочтение статусным и лаконичным образам.