«Драма и сексуальность»: Пугачеву запечатлели на улице в черном мини-платье с рукавами бишоп

Стилист Руслан Громов заметил, что Примадонна с одной стороны стабильна в своих образах, а с другой – интересна.

Алла Пугачева была запечатлена на улице в своем любимом образе total black look. Ее стилист Алишер рассказывал, что некоторое время пытался бороться с ней по этому поводу, стараясь внести в ее стиль новые краски. Однако, в какой-то момент понял, что спорить с Примадонной бесполезно.

Теперь он, Игорь Гуляев и другие дизайнеры одежды создают наряды для народной артистки, учитывая ее привязанность к черному. В последнее время ее луки все чаще имеют длину мини. Это заметил стилист Руслан Громов, который прокомментировал для Teleprogramma.pro ее облачение на прогулке.

«Аллу Пугачеву может узнать практически любой человек со спины. Она тяжело идет на перемены в своем образе, добавляет более современные детали, но в целом неизменна. Данный лук сдержанный, лаконичный, отчасти траурный, но это и есть фирменный стиль Пугачевой. В ее образах всегда прослеживается некая драма и сексуальность. В ее возрасте выглядеть современно не просто, при этом не изменяя себе. Но у Пугачевой все хорошо получается, остается только порадоваться за нее», — сказал эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов – профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими отечественными звездами шоу-бизнеса.