Знакомые лица: названы наставники нового сезона шоу «Голос»

В новом сезоне музыкального шоу «Голос» кресла наставников займут Баста, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин. Все они не раз уже работали в этом проекте. В грядущем сезоне профессиональные исполнители и любители будут находиться в равных условиях.
По словам Василия Вакуленко, для него участие в проекте – это возможность стать для кого-то полезным. Также он отметил, что амбиции будут не только у конкурсантов, но и у жюри.
Очередной сезон шоу «Голос» — совсем скоро в эфире Первого канала. Ведущим остается Дмитрий Нагиев.
Недавно стало известно, кто занял красные кресла жюри в шоу «Голос 60+». Дебютируют в проекте Елена Ваенга, Гарик Сукачев и Тамара Гвердцители.