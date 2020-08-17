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Знакомые лица: названы наставники нового сезона шоу «Голос»

Все четверо уже не раз работали в музыкальном проекте.

Знакомые лица: названы наставники нового сезона шоу «Голос»
Шоу "Голос". Фото: Первый канал

В новом сезоне музыкального шоу «Голос» кресла наставников займут Баста, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин. Все они не раз уже работали в этом проекте. В грядущем сезоне профессиональные исполнители  и любители будут находиться в равных условиях.

По словам Василия Вакуленко, для него участие в проекте – это возможность стать для кого-то полезным. Также он отметил, что амбиции будут не только у конкурсантов, но и у жюри.

Полина Гагарина
Полина Гагарина. Фото: Первый канал

Очередной сезон шоу «Голос» — совсем скоро в эфире Первого канала. Ведущим остается Дмитрий Нагиев.

Недавно стало известно, кто занял красные кресла жюри в шоу «Голос 60+». Дебютируют в проекте Елена Ваенга, Гарик Сукачев и Тамара Гвердцители.

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БастаВалерий СюткинПолина ГагаринаСергей Шнуровшоу Голос