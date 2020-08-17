«Оля-ля, какие виды»: Гагарина в платье-сорочке засветила грудь во время танца с Цискаридзе

Полина Гагарина не так давно подтвердила, что развелась со своим мужем Дмитрием Исхаковым. Даже ради дочки Мии, которой три года, они не стали сохранять союз. Певица сначала с головой ушла в работу и стала еще больше заниматься спортом, а теперь она отдыхает с подругой в Турции. Днем девушка загорает на пляже и купается с подрастающей дочкой, а вечерами веселится и танцует. Как оказалось, на том же курорте отдыхает Николай Цискаридзе.

Очередной вечер Полина провела с друзьями. Она решила продемонстрировать класс и станцевала с артистом балета. Цискаридзе с легкостью подхватил хрупкую девушку, облаченную в черное платье-сорочку с глубоким декольте. Певица сначала грациозно вытянула ноги, но сделала это слишком резко, засветив стринги, а во время пируэта с нее сполз наряд, оголив красивую грудь. Гагарина смущенно засмеялась, попытавшись прикрыть наготу руками.

«Коля! Ааа… Ой, у меня выпала…» — закричала певица.

«Очередь из Сильфид! Кто следующая в Сильфиды??? Дело рискованное! Но кто не рискует, та», — отметил Цискаридзе.

Поклонников позабавил конфуз артистки. Многие отметили, что у нее точеная фигура, поэтому стесняться нечего. «Кто не рискует, та не оказывается на руках у Цискаридзе», «Без комплексов», «Можно смотреть вечно», «Конфузы с Полей, как вид искусства», «Какая она хрупкая, словно балерина», «Оля-ля, какие виды. И грудь показала и стринги», — прокомментировали пост подписчики.