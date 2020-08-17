С акцентом на щиколотки: Стриженова в асимметричном платье с летящей юбкой пришла в Останкино

52-летняя Екатерина Стриженова всегда до мелочей продумывает каждый свой выход в свет. Ведущая программы «Время покажет» на Первом канале отдает предпочтение женственным и элегантным нарядам, умело подчеркивая особенности фигуры. Стоит отметить, что возлюбленная кинорежиссера и сценариста Александра Стриженова удостоилась комплимента от историка моды Александра Васильева. Соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» уточнила, что Екатерина знает, как правильно подать себя публике, скрыв все возможные изъяны. Иными словами, телеведущая выбирает только те наряды, которые выгодно подчеркивают ее формы, делая талию визуально уже, а сам силуэт стройнее.

Так, на съемочной площадке в Останкино Екатерина появилась в асимметричном полосатом платье с летящей юбкой, дополнив образ приталенным бежевым жакетом. К своему летнему аутфиту теледива подобрала белые остроносые туфли-лодочки на шпильке. Таким образом, Стриженова не только подчеркнула талию поясом-шнурком, но и сделала акцент на щиколотках.

«Я бы назвал Катю дамой с формами. Ее образы — пример того, как можно выгодно продемонстрировать свою главную прелесть», — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

Напомним, что у Екатерины Стриженовой помимо двух дочерей есть и маленький внук. Пете Петровичу (так малыша называют домашние, — Прим. ред.) всего два годика. И он живет с родители в Штатах. Наследника звездной маме подарила старшая дочка телеведущей Анастасия. Она уже давно с семьей обосновалась за океаном.