«Теперь снимать не хочу»: 52-летняя Стриженова примерила пудровое платье свободного кроя

Телеведущая отправилась на шопинг. С помощью подруги, хозяйки магазина, она подобрала себе несколько луков.

Екатерина Стриженова в свои 52 года обладает стройной фигурой. Артистка ведет несколько передач на телевидении. Почти всю жизни рядом с ней находится ее муж Александр Стриженов. Влюбленные не часто появляются на публике, но если они выходят в свет, то всегда привлекают внимание. Телеведущая обладает утонченным чувством стиля. Она любит носить легкие платья и женственные костюмы. С приходом лета звезда решила обновить гардероб.

Стриженова отправилась в шоурум. Она решила подобрать несколько летних образов. Для начала артистка примерила платье нежно-голубого цвета. Наряд свободного кроя и с игривым принтом она дополнила белым поясом. Потом сверху женщина надела футболке оверсайз в тон с принтом в виде белки. Аутфит сразу стал выглядеть по-молодежному.

Потом Екатерина примерила платье с белым верхом и пудровой юбкой. Наряд имел карманы, в которые артистка убрала руки. Образ получился романтичным и легким. И напоследок телеведущая померила еще одно платье свободного кроя пудрового оттенка с необычным принтом.

«Как хорошо, что ты сказал его померить. Я теперь снимать не хочу. Вот оно висело, мой взгляд не привлекло. А когда померила… На ощупь очень приятное и цвет, да?» — отметила звезда.

Поклонники отметили, что у Стриженовой этим летом будут очень комфортные и стильные образы. Многие оценили ее платья свободного кроя. Они уверены, что артистка без них не ушла из магазина.