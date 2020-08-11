Умеет себя подать: Нетребко в платье-бюстье свободного кроя забралась на крышу в Палермо

Анна Нетребко продолжает неустанно гастролировать по Италии. За месяц она дала несколько концертов в Неаполе и Риме. После карантина, когда артистке пришлось три месяца сидеть без работы, артистка с новыми силами покоряет сцену. Она с семьей успела отдохнуть в Турции перед тем, как возобновить путешествия. Также певица, как и прежде, радует поклонников женственным образами. Если на сцене она блистает в вечерних нарядах, то в обычной жизни ее можно увидеть даже в мини-шортах.

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Излюбленным нарядами Анны во время гастролей по Италии стали комбинезоны, мини-платья, шорты и наряды свободного кроя. Каждый свой образ она умело обыгрывает аксессуарами. Накануне оперная дива приехала в Палермо. Она облачилась в платье-бюстье с рюшами и игривым принтом. Алый ремешок сделала акцент на талии и сочетался с красной сумкой звезды. Нетребко также надела соломенную шляпу.

«Привет из солнечного Палермо!» — написал она.

Артистка поделилась красочными фото. Она прогулялась с мужем по городу, осмотрела храмы и старинные постройки. Ей даже удалось взабраться на крышу, откуда открылся красивый пейзаж. Анна покрасовалась на камеру на фоне облаков. Позже она уже в другом платье тоже свободного кроя поела местного мороженного. «нужно было попробовать мороженое „Джелси“. Это мороженое из шелковицы. Щас я его и попробую…. Это не передать словами! Это действительно уникальное мороженое. Очень вкусное», — похвасталась певица.

А поклонники восхитились ее образом. Многие поразились тому, как изящно она выглядит в ярком сарафане. «Какая красота», «Ух, там жара», «Прекрасная Анна, как всегда, умеет себя красиво преподнести! И платье и сумочка, кажется Furla. все гармонично и красиво. Не наглядеться», «Муза, парящая в облаках!» — прокомментировали пост подписчики.