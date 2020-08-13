Алсу в юбке-футляре и сверкающем жакете предстала на фото с Арманом Давлетяровым

Арман Давлетяров является гендиректором музыкального канала «Муз-ТВ», а также директором одноименной телевизионной премии. Он дружит со многими звездами. 13 августа бизнесмену исполнилось 50 лет. Артисты поспешили поздравить его с юбилеем. Певица Алсу опубликовала архивное фото, на котором предстала в обнимку с именинником. Она позировала в сверкающем жакете и юбке-футляре в тон. Наряд подчеркнул ее изящную фигуру.

«Поздравляю с такой серьезной, круглой датой! Я хочу пожелать тебе и твоей большой, красивой семье всего самого светлого и доброго! Всегда очень радостно наблюдать за счастливыми, хорошими людьми! Пусть так будет всегда. Крепкого тебе здоровья и новых, ярких свершений и достижений», — написала Алсу.

Вскоре также присоединилась к поздравлениям Ани Лорак. Она тоже опубликовала архивное фото, на котором позировала в белоснежном костюме с Арманом. «Умный, талантливый, добрый и душевный! Будь счастлив! Будь любим! Процветания и благополучия всей семье!» — пожелала она имениннику.

Не забыл про день рождения Давлетярова и Александр Буйнов. Он нашел в своем архиве фото, на котором предстал с бизнесменом и Алсу, облаченной в клетчатый стильный костюм. «Полтинник — прекрасная цифра, как говорится, впереди еще столько же маячит! Желаю тебе здоровья, здоровья и много денег для поддержания этого здоровья! Арман — человек-улыбка, всегда в прекрасном расположении духа, светлый казахский парень!» — поделился Буйнов.

А Полина Гагарина прислала имениннику привет с побережья Бодрума. Певица отдыхает там с дочкой Мией. Девушка записала видео прямо на пляже.

Не забыл про важную дату и Филипп Киркоров. Он тоже нашел совместное фото с именинником и пожелал ему много хорошего. «Добро пожаловать в „клуб 50+“! Поверь мне, начинается самое крутое время! Тебе понравится. Знаешь, я могу много интересного рассказать про тебя, про нашу дружбу… И скажу, но вечером!» — заинтриговал он.