«Звезды поливают грязью друг друга не от хорошей жизни»: глава «МУЗ-ТВ» Арман Давлетяров – о скандале с Кудрявцевой и об изнанке шоу-бизнеса

В эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro один из самых знаменитых российских медиаменеджеров рассказал об отношениях в среде артистов, семье и о вечных ценностях.

13 августа исполняется 50 лет генеральному директору «МУЗ-ТВ» Арману Далетярову. Сегодня он один из самых известных российских медиаменеджеров: идейный вдохновитель и двигатель национального музыкального телеканала страны. Но что скрывается за внешним успехом? Прежде всего, упорная работа, которая не прекращается ни на минуту. Тем не менее, выбирая между семьей и работой, он всегда выберет первую. Говорит: «Если ты счастлив дома, то и в карьере все сложится». Накануне знаменательного события портал Teleprogramma.pro поздравил юбиляра и задал несколько вопросов: о пандемии, современном телевидении, современных артистах и о семейных ценностях. больше по теме «Не рыжий, а золотой»: к 50-летию «рыжего Иванушки» на «Муз-ТВ» выйдет его фильм-исповедь Андрей Григорьев-Апполонов, наконец, расскажет то, что скрывал долгие годы. «Пир во время чумы» не уместен

— Как ситуация с пандемией отразилась на «МУЗ-ТВ»? Пришлось ли вам сократить часть сотрудников?



— Команда «МУЗ-ТВ» осталась в прежнем составе: мы не уволили ни одного человека за время пандемии. Все наши сотрудники перешли на удаленный формат работы, но для нас на этом ничего не изменилось.

Мы подстроились под существующие реалии: снимали новые выпуски программ и чартов. Более того, нам удалось реализовать свежие идеи и оперативно запустить масштабные эфирные и внеэфирные проекты.

Мы запустили несколько международных телемарафонов «Звезды против короны», в которых приняли участие более 100 артистов из разных стран.

Мы показывали домашние концерты, запустили новые чарты, развлекательные сезонные форматы и большую информационную кампанию с участием звезд для популяризации мер предосторожности и создания позитивного настроя у зрителей.

Безусловно, реализация этих проектов заняла больше времени, чем обычно мы тратим в офисе. Но в результате этой работы, мы получили большой отклик от аудитории: зрители приходили на новые программы – у «МУЗ-ТВ» наблюдались высокие цифры телесмотрения в этот период.

Да, уже известно, что нам пришлось перенести наш флагманский проект – «Премию МУЗ- ТВ». Конечно, это было сложное решение, но мы не видели иного варианта развития событий.

В период пандемии, была мысль провести церемонию без зрителей, пригласить на мероприятие только артистов. Но мы посчитали, что «пир во время чумы» не уместен.

Людям сейчас непросто, времена сложные, наше яркое и масштабное шоу было бы больше раздражением, нежели развлечением.

Все-таки нам бы хотелось, чтобы впечатления от «Премии МУЗ-ТВ» оставались у людей, как и раньше. Ведь это действительно красивый праздник, долгожданный не только артистами, но и зрителями.

Тайны нового сезона

— Чем канал удивит зрителей в новом сезоне, который уже не за горами?

— В новом сезоне мы планируем ряд новых проектов – подробно об этом расскажем позже. Но если приоткрывать завесу тайны, то можно сказать, что осенью у нас появятся в эфире музыкальные шоу, чарты, новый сезон программы «Отпуск без путевки».

А к поздней осени мы готовим большой музыкально-развлекательный проект.

Следующим летом мы будем удивлять зрителей ярким и масштабным шоу – «Премия МУЗ-ТВ». Необычность церемонии будет в том, что артисты получат награды по итогам сразу двух лет – за 2019 и 2020 годы. Такого еще не было!

Вся международная команда ежегодно тратит много сил на то, чтобы «Премия МУЗ-ТВ» стала незабываемым шоу для зрителей. Представляете, какой масштаб и фееричность ожидает всех, если нашей команде дать на подготовку в два раза больше времени?

Поливания грязью друг друга мне не интересны

— В последнее время звезды все чаще касаются темы финансов. Тарзан жаловался, что его бизнес развалился, Пригожин призвал не считать деньги у артистов и не завидовать частным самолетам и поездкам за границу, Лоза упрекнул Лолиту, что она берет за свои концерты слишком много денег. Насколько больно кризис ударил по звездам?

— Да, кризис ударил по артистам: они остались практически без работы и заработков. Конечно, это отразилось и на их эмоциональном фоне: звезды остались без энергии, тепла и любви, которые привыкли получать от зрителей на живых концертах.

Если говорить о событиях выше, то я о них не слышал. Все эти поливания грязью друг друга в мире шоу-бизнеса мне не интересны.

Я считаю, что это происходит не от хорошей жизни и востребованности. Когда у человека все сложилось в жизни, семье и карьере, то ему нет дела до других. У него просто нет времени кого-то обсуждать и осуждать.

Поэтому я сторонник того, что лучше разобраться в своей жизни, и выстраивать ее так как тебе нужно, чем кого-то поучать.

— Общаетесь ли вы с Лерой Кудрявцевой? Телеведущая некоторое время назад заявила, что забрала трудовую книжку с «МУЗ-ТВ», обидевшись на то, что ее не пригласили вести премию.

— Нет, мы не общаемся с Лерой Кудрявцевой.

«Папу не ждали, папа появился!»

— Как планируете отметить свой юбилей, кто из звезд будет в списках приглашенных?

— Я буду отмечать юбилей в тесном семейном кругу. В этом году из артистов никого не будет, только семья и несколько самых близких друзей, которые не имеют никакого отношения к шоу-бизнесу.

— Какой самый необычный подарок вы получали? Дарили ли вы что-то такое?

— Самое яркое впечатление, которое я получил от подарка, произошло 23 февраля: моя жена позвонила мне и сказала, что она беременна. Это я запомнил на всю жизнь! Сейчас наш подарок уже бегает.

Если говорить о необычных подарках, которые я делал – это сюрприз для ребенка. Семья была в Турции, а я тем временем работал в Москве и не должен был к ним присоединиться.

Но, поговорив с сыном вечером, накануне дня рождения, я понял, он сильно расстроился, что я не приеду. Утром поехал в аэропорт и купил билет на ближайший рейс. Неожиданно, к их радости и удивлению, я появился на празднике.

Они до сих пор это вспоминают – «Папу не ждали, папа появился!»

— Карьера или семья: что для вас на первом месте?

— На первом месте семья. А все остальное – результат счастливой жизни. Если ты счастлив дома, то и в карьере все сложится. Но если ты не счастлив, то тебе будет сложно реализоваться в профессии.

На мой взгляд, нужно создать такие отношения в семье, чтобы ты был по-настоящему счастлив, тогда и на работе будет успех.

— На ваш взгляд, сколько осталось жить телевидению в связи с приходом Youtube?

— Глупо отрицать роль Youtube в современном мире, безусловно, она колоссальна. Молодежь все реже включает телевизор.

Но если мы говорим о музыкальном телевидении, канале «МУЗ-ТВ», то у него точно еще есть будущее. Тот контент, который мы предлагаем зрителям – новости, шоу, концерты – проекты действительно высокого качества и сделаны настоящими профессионалами.

Они находят отклик у аудитории, мы видим интерес и работаем для того, чтобы его поддерживать.

Понятно, что зрители могут найти что-то интересное в том же Youtube, но для этого нужно прилагать усилие.

А для того, чтобы расслабиться, насладиться качественным контентом и получать проверенную информацию из первых уст, нужно просто включить 20-кнопку на пульте.

Кстати

Специально к знаменательной дате телеканал «МУЗ-ТВ» покажет фильм «Арман Давлетяров: «Быть, а не казаться!» – откровенный рассказ от первого лица музыкального телеканала о российском шоу-бизнесе.

О том, как устроен мир, в который не пускают без VIP-приглашения? Как выжить и не сойти с ума от сияния самых ярких звезд? И как из шоу сделать бизнес?

На экранах зрители увидят не только рассказ от первого лица, но и самых топовых российских знаменитостей: Светлану Лободу, Валерия Меладзе, Кэти Топурия, Григория Лепса.

«Арман Давлетяров: «Быть, а не казаться!» 13 августа в 20:15 на «МУЗ-ТВ».