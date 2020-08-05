«Точно знаю»: Алсу поделилась отрывком из новой песни

Алсу записывает новую песню. В своем Instagram певица опубликовала короткое видео из студии звукозаписи и спросила у фанатов, хотят ли они услышать еще кусочек нового творения. Работает над будущим хитом звезда вместе с композитором Дарьей Кузнецовой.

«Точно знаю…» — пропела Алсу в коротком ролике.

Скорее всего, трек будет называться «Вольтер». Именно такой хэштег опубликовала Алсу на видео.

Это не первая совместная работа Кузнецовой со звездной певицей. В 2018 году они выпустили песню «Не молчи», которая стала хитом. Алсу часто радует своих поклонников музыкальными роликами. Недавно она опубликовала видео, в котором поет под аккомпанемент своей дочери Микеллы.