В летних трендах: жена Бурака Озчивита подчеркнула длину ног шортами с высокой посадкой

Актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» предстала на архивном снимке, который был сделан на Мальдивах.

34-летняя Фахрийе Эвджен в одном из недавних своих интервью рассказала о взаимоотношениях с мужем. Актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» призналась, что ее абсолютно не расстраивает тот факт, что они с Бураком Озчивитом оба выбрали творческую профессию. И даже наоборот! Ведь будущие супруги познакомились на одном из совместных проектов. Актеры сыграли влюбленную пару: Фахрийе предстала перед телезрителями в образе Фариде, а Бурак — Кямран-бея.

По словам Озчивита, как только он увидел свою партнершу по сериалу «Королек — птичка певчая», сразу же ощутил, как между ними пробежала искра. Роман этих актеров развивался планомерно, одновременно с тем, как их экранные персонажи постепенно влюблялись друг в друга. Летом 2017 года Бурак сделал своей избраннице предложение руки и сердца. Вскоре после этого молодые люди поженились. А в апреле 2019 года у них родился первенец — сын Каран.

На одной из фан-страничек актрисы появилось ее архивное летнее фото, ранее этот же снимок сама Фахрийе публиковала в личном профиле. Примечательно, что кадр был сделан во время отдыха возлюбленной Бурака Озчивита на Мальдивах. Знаменитость отдала предпочтение мини-шортам с завышенной посадкой, поддержав моду на джинсу и искусственно состаренный деним. Кроме того, актрисы выбрала шорты трендового фасона — с высокой талией, подчеркнув при этом длину ног. Образ Фахрийе дополнили алые босоножки на небольшом устойчивом каблуке и принтованная блуза.