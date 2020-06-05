Семейные будни: Бурак Озчивит провел романтический вечер на катере с женой

С будущей супругой 34-летней Фахрийе Эвджен актер познакомился на съемках турецкого сериала «Королек — птичка певчая». На протяжении долгого времени молодые люди скрывали от поклонников и прессы свой роман.

Примечательно, что молодые люди могли пересечься и на площадке «Великолепного века». Именно Фахрийе должна была достаться роль Хюррем. Девушка уже практически подписала контракт на участие в проекте. Однако в последний момент продюсеры заменили ее на Мерьем Узерли, которая впоследствии и стала партнершей Халита Эргенча. Пробы для съемок в сериале прошел и Озчивит, ему досталась роль Малкочоглу Бали-бея. А вот Эвджен пришлось сконцентрироваться на других проектах.

Позже в одном из интервью актриса призналась, что она не хотела бы сниматься в исторических лентах. Как выяснилось, девушка опасается того, что поклонники будут воспринимать ее исключительно в одном амплуа. Сейчас Фахрийе крайне редко можно увидеть в кино, знаменитость стала чаще сниматься в рекламных компаниях. Все дело в том, что в приоритете у знаменитости ее семья и маленький ребенок. Вместе с мужем Эвджен воспитывает годовалого сына Карана.

На одной из фан-страничек Бурака Озчивита появился снимок, который сам актер также публиковал в микроблоге. Перед объективом фотокамеры он предстал в компании своей второй половинки. Супруги провели романтический вечер на яхте, проведя время наедине друг с другом.

Ранее Эвджен уже делилась снимком с годовалым сынишкой. Маленький Каран унаследовал от родителей карий оттенок глаз. Кроме того, у крохи волнистые волосы. Примечательно, что супруги не торопятся заводить еще одного малыша. Пока всю заботу и любовь Фахрийе разделяет между супругом и их общим наследником.