«С такой-то фигуркой любого с ума сведет»: Арзамасова сверкнула стройными ножками на пикнике

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, имя Лизы Арзамасовой в последнее время воспринимается в контексте другой личности — Ильи Авербуха. Издания светских хроник не перестают муссировать тему их возможного романа. В прессе то и дело появляются все новые и новые подробности. Так, свои августовские каникулы актриса из ситкома «Папины дочки» провела в Симферополе. На крымском побережье, по слухам, отдыхал и постановщик ледовых шоу.

Примечательно, что ни сама Елизавета, ни Илья Изяславич на расспросы журналистов никак не реагируют. Не так давно актриса засветила в кадре помолвочное кольцо. Репортеры тут же предположили, что Арзамасова получила предложение руки и сердца. Нашему корреспонденту удалось дозвониться до Авербуха, но услышав вопрос о помолвке с Лизой, постановщик ледовых шоу поспешно положил трубку, не став комментировать домыслы о том, что «папина дочка» пребывает в новом статусе — невесты.

На личной страничке в Instagram Елизавета поделилась свежим снимком, побывав на пикнике. Перед объективом фотокамеры актриса предстала в мини-шортах, подчеркнув стройные ножки.