«Внутри себя — по волнам»: Арзамасова в микро-шортах и клетчатой рубашке блеснула фигурой на катере

25-летняя Елизавета Арзамасова предпочитает не распространяться о личной жизни. Однако не так давно в СМИ появилась информация о том, что актриса из ситкома «Папины дочки» тайно встречается с постановщиком ледовых шоу. И этом при том, что девушка лишь немногим старше единственного сына Ильи Авербуха — 15-летнего Мартина. Как пишет «Комсомольская правда», свои августовские каникулы знаменитость провела на крымском побережье. Поговаривают, что компанию «папиной дочке» на отдыхе в Симферополе составил 46-летний Авербух.

Прохожие тут и там замечали неразлучную парочку. Лиза вместе с Ильей Изяславичем появлялась в кафе и на открытых террасах. Поводом для новых сплетен послужило известие о том, что Арзамасова показала заветное колечко на безымянном пальчике.

В личном микроблоге актриса поделилась свежими летними снимками, блеснув перед объективом фотокамеры соблазнительной фигурой и стройными ножками. Девушка облачилась в мини-шорты и клетчатую рубашку, покатавшись на катере.